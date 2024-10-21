Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев, Джикия и Бакаев — в сборной 12-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Акинфеев, Джикия и Бакаев — в сборной 12-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» определил символическую сборную 12-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Зенита» — по три футболиста. Двое представляют «Химки». Остальные игроки — из «Оренбурга», «Факела» и ЦСКА. Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Георгий Джикия («Химки»), Лукас Оласа («Краснодар»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Химки»), Кевин Ленини («Краснодар»), Клаудиньо, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»).

Нападающие: Химми Марин («Оренбург»), Алексей Каштанов («Факел»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).

Материалы по теме
Сборная 12-го тура РПЛ. Экс-спартаковцы и герои «Краснодара» с «Зенитом»
Сборная 12-го тура РПЛ. Экс-спартаковцы и герои «Краснодара» с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android