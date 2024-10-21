Акинфеев, Джикия и Бакаев — в сборной 12-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 12-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Зенита» — по три футболиста. Двое представляют «Химки». Остальные игроки — из «Оренбурга», «Факела» и ЦСКА. Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Георгий Джикия («Химки»), Лукас Оласа («Краснодар»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Химки»), Кевин Ленини («Краснодар»), Клаудиньо, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»).

Нападающие: Химми Марин («Оренбург»), Алексей Каштанов («Факел»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).