Акинфеев, Джикия и Бакаев — в сборной 12-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 12-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Зенита» — по три футболиста. Двое представляют «Химки». Остальные игроки — из «Оренбурга», «Факела» и ЦСКА. Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Георгий Джикия («Химки»), Лукас Оласа («Краснодар»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Химки»), Кевин Ленини («Краснодар»), Клаудиньо, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»).
Нападающие: Химми Марин («Оренбург»), Алексей Каштанов («Факел»).
Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).