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«Динамо-Владивосток» обеспечило себе выход в группу «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги

«Динамо-Владивосток» обеспечило себе выход в группу «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги
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Футбольная команда «Динамо» из Владивостока стала чемпионом LEON-Второй лиги Б после разгромной победы на выезде с «Рязанью» (3:0) за два тура до окончания Первенства. Отметим, для чемпионства бело-голубым достаточно было ничьей в Рязани.

Россия - LEON-Вторая лига Б . 28-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Рязань
Рязань
Окончен
0 : 3
Динамо-Владивосток
Владивосток
0:1 Дудкин – 8'     0:2 Киселёв – 31'     0:3 Ращупкин – 45'    

Победа в чемпионате даёт приморской команде право в следующем сезоне выступить в группе «Серебро» Дивизиона «А» Второй лиги.

Напомним, последний домашний матч «Динамо-Владивосток» проведет 27 октября против ФК «Салют Белгород». После игры на стадионе «Динамо» состоится официальное чествование чемпионов и вручение золотых наград нашей команде. Начало встречи – в 14:00.

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