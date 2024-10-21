«Динамо-Владивосток» обеспечило себе выход в группу «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги
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Футбольная команда «Динамо» из Владивостока стала чемпионом LEON-Второй лиги Б после разгромной победы на выезде с «Рязанью» (3:0) за два тура до окончания Первенства. Отметим, для чемпионства бело-голубым достаточно было ничьей в Рязани.
Россия - LEON-Вторая лига Б . 28-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Рязань
Рязань
Окончен
0 : 3
Динамо-Владивосток
Владивосток
0:1 Дудкин – 8' 0:2 Киселёв – 31' 0:3 Ращупкин – 45'
Победа в чемпионате даёт приморской команде право в следующем сезоне выступить в группе «Серебро» Дивизиона «А» Второй лиги.
Напомним, последний домашний матч «Динамо-Владивосток» проведет 27 октября против ФК «Салют Белгород». После игры на стадионе «Динамо» состоится официальное чествование чемпионов и вручение золотых наград нашей команде. Начало встречи – в 14:00.
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