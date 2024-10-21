«Динамо-Владивосток» обеспечило себе выход в группу «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги

Футбольная команда «Динамо» из Владивостока стала чемпионом LEON-Второй лиги Б после разгромной победы на выезде с «Рязанью» (3:0) за два тура до окончания Первенства. Отметим, для чемпионства бело-голубым достаточно было ничьей в Рязани.

Победа в чемпионате даёт приморской команде право в следующем сезоне выступить в группе «Серебро» Дивизиона «А» Второй лиги.

Напомним, последний домашний матч «Динамо-Владивосток» проведет 27 октября против ФК «Салют Белгород». После игры на стадионе «Динамо» состоится официальное чествование чемпионов и вручение золотых наград нашей команде. Начало встречи – в 14:00.