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Президент «Наполи» высказался о будущем Хвичи Кварацхелии в команде

Президент «Наполи» высказался о будущем Хвичи Кварацхелии в команде
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Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи», высказался по поводу возможного продления контракта с вингером Хвичей Кварацхелией.

«Вопрос продления контракта Кварацхелии? Наши игроки будут оставаться в «Наполи» столько, сколько мы захотим и пожелаем», — приводит слова журналист Николо Скира на своей страничке в Х.

Ранее сообщалось, что агент 23-летнего Хвичи Кварацхелии требует у руководства неаполитанского клуба € 8 млн в качестве заработной платы для грузинского футболиста по новому контракту. Нынешний контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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