Фанаты «Майнца» вывесили презирающий баннер в адрес Юргена Клопа, отдавшего клубу 18 лет

Активные болельщики «Майнца» направили резкое послание бывшему тренеру Юргену Клоппу во время субботнего матча Бундеслиги против «РБ Лейпциг» (0:2). Ранее было объявлено, что Клопп назначен на должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл».

Фанаты и ультрас- «Майнца» по ходу матча с «Лейпцигом» держали баннеры с обращением к немецкому специалисту: «Ты забыл то, кем мы тебя сделали?». «Ты с ума сошёл?». «Мне нравятся люди до тех пор, пока они меня не разочаруют» (в данном случае фанаты процитировали слова самого Клоппа, которые он говорил много лет назад в одном из интервью. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: аккаунт Christoph Kessel в Х

В прошлом Клопп критиковал модель многоклубности и поглощения одной команды другой, как сделал «РБ Лейпциг», основанный в 2009 году по инициативе компании «Ред Булл», которая приобрела права на команду пятого немецкого дивизиона «Маркранштедт» с намерением в течение восьми лет вывести новый клуб в высшую лигу.

Клопп — легенда «Майнца». Он играл за команду с 1990 по 2001 год, а потом руководил ей с 2001 по 2008 год. Именно под его руководством клуб впервые в истории вышел в Бундеслигу.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии