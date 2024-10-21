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Мохамед Салах превзошёл рекорд Серхио Агуэро в АПЛ

Мохамед Салах превзошёл рекорд Серхио Агуэро в АПЛ
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом и ассистом в матче с «Челси», который проходил вчера, 20 октября, в рамках АПЛ (2:1). 32-летний египтянин открыл счёт на 29-й минуте встречи, реализовав пенальти. На 51-й минуте нападающий ассистировал Кёртису Джонсу, установившему окончательный счёт, и превзошёл достижение экс-форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

Теперь у футболиста 232 результативных действия в составе «Ливерпуля» в АПЛ – 160 голов и 72 ассиста. Салах вышел на шестое место в списке игроков, которые оформили больше всего очков по системе «гол+пас» в чемпионате Англии в составе одного клуба. У Агуэро — 231 очко.

Фото: Соцсети АПЛ

Следующая цель Салаха — Фрэнк Лэмпард — 237 очков. На первом месте идёт Уэйн Руни — 276 очков по системе «гол+пас».

В текущем сезоне на счету египтянина пять голов и столько же ассистов в восьми матчах АПЛ.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

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