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Тренер «Челси» Мареска высказался о работе судей после поражения от «Ливерпуля»

Тренер «Челси» Мареска высказался о работе судей после поражения от «Ливерпуля»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал судейские решения в матче с «Ливерпулем» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

«Как отношусь к спорным решениям судей в этом матче? Я расслаблен. Я не счастлив, потому что мы проиграли. Но расслаблен и доволен игрой команды. Решения арбитра были понятны вам, это было понятно и мне, это было понятно, наверное, для всех. Рефери для того, чтобы принимать решения. Иногда они правы, иногда ошибаются. Нечего тут больше сказать», – приводит слова Марески Football.London.

У хозяев голами отметились Кёртис Джонс и Мохамед Салах, реализовавший пенальти. У гостей отличился Николас Джексон.

После этого матча «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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