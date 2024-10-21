Арне Слот раскритиковал судейство после победы над «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о домашней победе над «Челси» со счётом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ в контексте работы арбитров на этой игре.

«Главное решение, которое было против нас — это отмена решения рефери о пенальти с помощью VAR. Это могла быть совсем другая игра, если бы мы повели 2:0. Все решения были не в нашу пользу, скажем так», – приводит слова Слота ВВС.

Напомним, данный эпизод произошёл в концовке первого тайма. Полузащитник хозяев Кёртис Джонс вышел один на один с вратарём гостей Робертом Санчесом, который пошёл в подкат и выбил мяч из-под ног соперника, в результате стыка Джонс упал, а главный арбитр назначил пенальти, однако после просмотра VAR отменил своё решение, вероятно, из-за того, что на повторе было видно, как Санчес сначала сыграл в мяч. Жёлтая карточка голкиперу также была отменена.

Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа