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Арне Слот раскритиковал судейство после победы над «Челси» в АПЛ

Арне Слот раскритиковал судейство после победы над «Челси» в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о домашней победе над «Челси» со счётом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ в контексте работы арбитров на этой игре.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

«Главное решение, которое было против нас — это отмена решения рефери о пенальти с помощью VAR. Это могла быть совсем другая игра, если бы мы повели 2:0. Все решения были не в нашу пользу, скажем так», – приводит слова Слота ВВС.

Напомним, данный эпизод произошёл в концовке первого тайма. Полузащитник хозяев Кёртис Джонс вышел один на один с вратарём гостей Робертом Санчесом, который пошёл в подкат и выбил мяч из-под ног соперника, в результате стыка Джонс упал, а главный арбитр назначил пенальти, однако после просмотра VAR отменил своё решение, вероятно, из-за того, что на повторе было видно, как Санчес сначала сыграл в мяч. Жёлтая карточка голкиперу также была отменена.

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