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Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не выпустил на поле де Йонга в игре с «Севильей»

Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не выпустил на поле де Йонга в игре с «Севильей»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал отсутствие атакующего полузащитника Френки де Йонга в матче 10-го тура испанской Примеры с «Севильей». Напомним, встреча закончилась победой сине-гранатовых со счётом 5:1.

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Левандовски – 24'     2:0 Педри – 28'     3:0 Левандовски – 39'     4:0 Торре – 82'     4:1 Идумбо-Музамбо – 87'     5:1 Торре – 88'    

«Френки не травмирован, он мог бы играть. Я просто выбрал Гави вместо него»,— приводит слова Флика Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, с апреля 2024 года Френки де Йонг восстанавливался после травмы лодыжки. В октябре полузащитник успел принять участие в двух матчах, в которых провёл на поле 24 минуты.

Напомним, в матче с «Севильей» на поле после 11-месячного отсутствия из-за травмы появился 20-летний полузащитник Гави. Он вышел на замену во втором тайме и сразу получил капитанскую повязку от Педри.

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