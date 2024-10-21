Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не выпустил на поле де Йонга в игре с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал отсутствие атакующего полузащитника Френки де Йонга в матче 10-го тура испанской Примеры с «Севильей». Напомним, встреча закончилась победой сине-гранатовых со счётом 5:1.

«Френки не травмирован, он мог бы играть. Я просто выбрал Гави вместо него»,— приводит слова Флика Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, с апреля 2024 года Френки де Йонг восстанавливался после травмы лодыжки. В октябре полузащитник успел принять участие в двух матчах, в которых провёл на поле 24 минуты.

Напомним, в матче с «Севильей» на поле после 11-месячного отсутствия из-за травмы появился 20-летний полузащитник Гави. Он вышел на замену во втором тайме и сразу получил капитанскую повязку от Педри.