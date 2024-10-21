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«Манчестер Сити» анонсировал возвращение в строй Кевина Де Брёйне

«Манчестер Сити» анонсировал возвращение в строй Кевина Де Брёйне
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается в соцсетях «горожан».

На странице клуба в Х был опубликован пост с фотографией бельгийца и подписью: «Хорошего возвращения».

Напомним, Де Брёйне получил мышечную травму в матче с «Интером» в Лиге чемпионов 18 сентября, с тех пор на поле футболист не выходил.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в шести матчах за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола

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