Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс генеральный секретарь ФИФА Вальке: России сложно вариться в собственном соку

Экс генеральный секретарь ФИФА Вальке: России сложно вариться в собственном соку
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный секретарь ФИФА, ныне генеральный секретарь международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке высказался о российском спорте в условиях международной изоляции.

«Когда мы говорим о спорте, очень сложно вариться в собственном соку. Любым спортсменам хочется соревноваться с международными соперниками. Ведь за счёт этого можешь понять, какой твой уровень. Я беседовал со спортсменами в Уфе. Они говорят, что Россия старается организовать максимально большое количество игр внутри страны, чтобы они чувствовали себя уверенно, когда вернутся на международную арену. На сегодняшний день организовываются игры с командами из дружественных стран. Рано или поздно всё вернётся на круги своя.

Если мы говорим об организации мероприятий, Россия находится в сложной ситуации. Если на этой территории будут организовываться мероприятия со всеми санкциями, которые наложены, будет сложно привлекать спортсменов из зарубежных стран. При этом нельзя винить мир спорта. В океане всегда есть рыба побольше. Они делают то, что им велит их правительство», — сказал Вальке в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.

Как сборная России играет при Карпине

Материалы по теме
Глебов — об отстранении России от международных турниров: думаю, всё наладится
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android