Экс генеральный секретарь ФИФА Вальке: России сложно вариться в собственном соку

Бывший генеральный секретарь ФИФА, ныне генеральный секретарь международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке высказался о российском спорте в условиях международной изоляции.

«Когда мы говорим о спорте, очень сложно вариться в собственном соку. Любым спортсменам хочется соревноваться с международными соперниками. Ведь за счёт этого можешь понять, какой твой уровень. Я беседовал со спортсменами в Уфе. Они говорят, что Россия старается организовать максимально большое количество игр внутри страны, чтобы они чувствовали себя уверенно, когда вернутся на международную арену. На сегодняшний день организовываются игры с командами из дружественных стран. Рано или поздно всё вернётся на круги своя.

Если мы говорим об организации мероприятий, Россия находится в сложной ситуации. Если на этой территории будут организовываться мероприятия со всеми санкциями, которые наложены, будет сложно привлекать спортсменов из зарубежных стран. При этом нельзя винить мир спорта. В океане всегда есть рыба побольше. Они делают то, что им велит их правительство», — сказал Вальке в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.

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