В Венесуэле рассказали, при каких обстоятельствах возможно проведение матча с Россией

Министр народной власти по делам молодёжи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла Арнальдо Хавьер Санчес Перес ответил на вопрос, при каких условиях возможны футбольные матчи со сборной России.

«Сейчас договор соглашения о взаимодействии с Россией в спорте направлен в Венесуэлу и согласовывается нашими юристами. Если по этому вопросу будет принято позитивное решение, мы хотим рассмотреть предложение о товарищеском матче со сборной России. Это альтернатива международным соревнованиям, из которых наши страны были исключены», — сказал Перес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Сейшелы готовы сыграть со сборной России.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.