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«Челси» готов заплатить € 78 млн за одну из главных звёзд сборной Украины

«Челси» готов заплатить € 78 млн за одну из главных звёзд сборной Украины
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Полузащитник национальной команды Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков может продолжить свою карьеру в составе лондонского «Челси». Об этом сообщил Daily Express.

По сведениям источника, английский клуб всерьёз интересуется футболистом и готов заплатить за его трансфер порядка € 78 млн.

Ранее была информация, что Судаков может продолжить карьеру в «Арсенале». Однако сообщается, что именно «Челси» является главным претендентом на подписание игрока «Шахтёра», поскольку там выступает его друг и соотечественник Михаил Мудрик.

В нынешнем сезоне Судаков принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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