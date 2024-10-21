Тренер «Рубина» Рахимов: я виноват в поражении от «Динамо»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов взял на себя вину за поражение от московского «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Какие выводы после этого матча?

— Когда ты играешь в открытый футбол, ты не должен уступать в качестве. Сегодня это сказалось. Я виноват в поражении. У «Динамо» футболисты высокого уровня. Сопротивление было хорошим, но исполнительское мастерство сказалось, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч между «Рубином» и «Динамо» состоялся 20 октября. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Динамо» одержало победу со счётом 4:0. После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.