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Тренер «Рубина» Рахимов: я виноват в поражении от «Динамо»

Тренер «Рубина» Рахимов: я виноват в поражении от «Динамо»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов взял на себя вину за поражение от московского «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4'     0:2 Артур – 38'     0:3 Бальбуэна – 62'     0:4 Гладышев – 88'    

— Какие выводы после этого матча?
— Когда ты играешь в открытый футбол, ты не должен уступать в качестве. Сегодня это сказалось. Я виноват в поражении. У «Динамо» футболисты высокого уровня. Сопротивление было хорошим, но исполнительское мастерство сказалось, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч между «Рубином» и «Динамо» состоялся 20 октября. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Динамо» одержало победу со счётом 4:0. После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.

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