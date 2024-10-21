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Расписание матчей Первой лиги 21 октября

Расписание матчей Первой лиги 21 октября
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Сегодня, 21 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 21 октября:

17:00 мск. «Тюмень» — «Торпедо»;

19:00 мск. «Чайка» — «Арсенал».

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика», которая набрала 27 очков за 15 матчей. На второй строчке находится «Урал» из Екатеринбурга. «Шмели» имеют в своём активе 26 очков. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо» с 26 очками. Отметим, что подопечные Олега Кононова провели на один матч меньше.

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