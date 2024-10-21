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«Однажды конь — конь навсегда». Сердер Сердеров рассказал о своём отношении к ЦСКА

«Однажды конь — конь навсегда». Сердер Сердеров рассказал о своём отношении к ЦСКА
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров ответил на вопрос, каково ему было играть с ЦСКА, воспитанником которого он является, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«Я был мотивирован. В любом случае спасибо ЦСКА за всё, что они для меня сделали. Благодаря этому клубу я вообще стал футболистом, я воспитанник ЦСКА. Однажды конь — конь навсегда. Не считая матча с махачкалинским «Динамо», переживаю за армейцев. Всегда слежу за ЦСКА и поддерживаю», — приводит слова Сердерова «Матч ТВ».

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.

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