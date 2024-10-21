«Зачем я потратил на это 2 часа?» Кафельников — после матча «Спартак» — «Краснодар»

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема», Евгений Кафельников опубликовал пост в соцсетях после игры 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (0:3). Предположительно Кафельников высказался именно об этом матче. Он заявил, что жалеет потраченного на просмотр футбола времени.

«Ну вот [зачем] я 2 часа времени потратил на эти [фильмы для взрослых]? Решил посмотреть первый раз за долгое время. Посмотрел...» — написал Кафельников.

Напомним, «Спартак» принимал «Краснодар» на своём поле в Москве. Игра завершилась разгромным поражением красно-белых со счётом 0:3.