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«Челси» установил рекорд по точности передач для гостевых команд на «Энфилде»

«Челси» установил рекорд по точности передач для гостевых команд на «Энфилде»
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Лондонский «Челси» установил рекорд с сезона-2003/2004 по точности передач для гостевых команд на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Энфилде» в матче 8-го тура английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport. «Синие» успешно выполнили 88,1% передач.

Встреча между «Ливерпулем» и «Челси» состоялась вчера, 20 октября, и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Напомним, на 29-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт нападающий «Челси» Николас Джексон, которому ассистировал полузащитник Мойсес Кайседо. На 51-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс вывел свою команду вперёд с паса Салаха.

После этой победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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