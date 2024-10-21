Майка Ричардс: «Ливерпуль» — претендент на чемпионский титул

Бывший защитник «Манчестер Сити», а ныне футбольный эксперт Майка Ричардс считает, что «Ливерпуль» может выиграть английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025.

«Никаких сомнений, «Ливерпуль» прямо сейчас является одним из претендентов на титул. Я действительно верю, что в этом сезоне у них есть отличный шанс пройти весь путь от начала и до конца», — приводит слова Ричардса британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, накануне, 20 октября, «Ливерпуль» играл с «Челси» в матче 8-го тура АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Матч начался в 18:30 мск. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. По итогам восьми туров «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.