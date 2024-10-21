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Женская сборная России сыграет с Кенией и Гаити в октябре

Женская сборная России сыграет с Кенией и Гаити в октябре
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РФС объявил, что женская сборная России проведёт два товарищеских матча в рамках учебно-тренировочного сбора в октябре. Соперниками команды Юрия Красножана станут сборные Кении и Гаити.

Учебно-тренировочный сбор женская сборная проведёт в Турции с 21 по 30 октября. 26-го числа россиянки встретятся со сборной Кении, а 29 октября – с Гаити. Отметим, что летом подопечные Красножана провели два товарищеских матча со сборной КНДР. Первая игра завершилась победой россиянок со счётом 3:0, вторая — вничью 0:0.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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