Полузащитник «Спартака» Игнатов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» Мх в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от предстоящего матча с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. Встреча состоится во вторник, 22 октября. Начало игры — в 18:30 мск.

«От выезда в Махачкалу ждём победы над «Динамо». Если говорить о результатах в прошлых матчах с ними, могу сказать, что это организованная команда, хорошо идут в единоборства. Мы подготовимся, тренер скажет, как правильно с ними играть, а мы постараемся воплотить его идеи и выиграть. А два матча с «Динамо» без побед — такое бывает. Надо забивать свои моменты», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.