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Полузащитник «Спартака» Игнатов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» Мх в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Игнатов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» Мх в Кубке России
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от предстоящего матча с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. Встреча состоится во вторник, 22 октября. Начало игры — в 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От выезда в Махачкалу ждём победы над «Динамо». Если говорить о результатах в прошлых матчах с ними, могу сказать, что это организованная команда, хорошо идут в единоборства. Мы подготовимся, тренер скажет, как правильно с ними играть, а мы постараемся воплотить его идеи и выиграть. А два матча с «Динамо» без побед — такое бывает. Надо забивать свои моменты», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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