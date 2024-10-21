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Павлович больше не сыграет за «Баварию» в 2024 году из-за травмы — Sky Sport Germany

Павлович больше не сыграет за «Баварию» в 2024 году из-за травмы — Sky Sport Germany
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович больше не сыграет за клуб в 2024 году из-за травмы, сообщает Sky Sport Germany.

20-летний футболист сломал ключицу и был заменён на восьмой минуте матча 7-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом». Встреча завершилась разгромной победой команды из Мюнхена — 4:0.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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