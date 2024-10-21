В Венесуэле рассказали, следят ли за футболом в России

Арнальдо Хавьер Санчес Перес, министр народной власти по делам молодёжи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла, ответил на вопрос, следят ли в стране за российским футболом. Накануне появились новости о возможном проведении товарищеского матча между Венесуэлой и Россией.

«После чемпионата мира — 2018 наша страна начала интересоваться футболом в России. Это спортивная держава! Мы следим за Россией во всех видах спорта, где вы являетесь лидерами. Наша сборная знает российских футболистов», — сказал Арнальдо Хавьер Санчес Перес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.