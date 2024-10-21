Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» в матче с «Ромой»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (1:0).

«Нам нужно работать и совершенствоваться, у нас были некоторые трудности. «Рома» — качественная команда, но мы были хороши. Сбалансированный первый тайм, затем после гола мы могли удвоить преимущество. «Олимпико» — сложное поле, я доволен ребятами», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

После восьми сыгранных матчей «Рома» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 17 очков. В следующем туре «Рома» встретится с «Фиорентиной» (27 октября), а «Интер» — с «Ювентусом» (27 октября).