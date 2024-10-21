АПЛ представила зимний мяч на сезон-2024/2025

Пресс-служба английской Премьер-лиги представила новый мяч от американского спортивного бренда Nike, которым команды будут играть в зимний период в сезоне-2024/2025.

Фото: Аккаунт АПЛ в соцсети Х

«Приносит тепло в холодные зимние дни», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 21 очко после восьми матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 20 очков. Третье место с 17 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон» (1), «Саутгемптон» (1) и «Кристал Пэлас» (3).