Митрофанов рассказал, когда РФС начнёт переговоры с Китаем о товарищеском матче

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда Российский футбольный союз начнёт переговоры с Китаем о проведении товарищеского матча.

«Все наши сборные проводят регулярно матчи, так как у нас хорошее общение со многими федерациями. Говорить о том, что наши сборные не используют окна ФИФА, абсолютно неправильно. Матч со сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи! Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.