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«Спартак» отказал в стажировке Александру Мостовому

«Спартак» отказал в стажировке Александру Мостовому
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Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников сообщил, что московский «Спартак» отказался брать на стажировку своего экс-футболиста Александра Мостового. Руководству красно-белых не понравилось одно из интервью эксперта. Поэтому, несмотря на договорённость с академией РФС, «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.

«Мы попросили „Спартак“, чтобы Александру организовали стажировку, но потом „Спартак“ отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого „Спартак“ отказал. Академия РФС договорилась со „Спартаком“, но стажировки не будет. Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

Ранее Мостовой и представители «Спартака» подтверждали в СМИ договорённость о стажировке. После этого Александр попал в больницу, откуда продолжал давать комментарии журналистам.

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