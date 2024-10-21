«Дело не в Станковиче». Гаврилов объяснил, в чём главная проблема «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о проблемах красно-белых. По его мнению, в неудачах красно-белых виноват не главный тренер Деян Станкович. Главная проблема «Спартака» — исполнители. Клубу нужно найти подходящих игроков для сербского специалиста. Гаврилов привёл в пример Хосепа Гвардиолу, который даёт результат в «Манчестер Сити» за счёт связки Родри, Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанда.

«Что делать со Станковичем? Скорее всего, не в нём дело. А в исполнителях. Надо искать других людей. Всегда привожу пример — был в «Спартаке» Ярцев, надо было найти под него людей. Нашли. Или как в «Манчестер Сити» — Гвардиола сделал связку под Холанда, Де Брёйне и Родри», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».