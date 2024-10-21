КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Крыльев Советов» Костанцы в матче с «Оренбургом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит удаление игрока «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», а также выход главного тренера самарцев Игоря Осинькина на поле во время игры.

«КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Крыльев Советов» Костанцы. Серьёзное нарушение правил на 68-й минуте матча. Игрок приглашён за заседание КДК.

Рассмотрим выход из технической зоны тренера «Крыльев» Осинькина с выходом на поле», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.