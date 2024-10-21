КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Крыльев Советов» Костанцы в матче с «Оренбургом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит удаление игрока «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», а также выход главного тренера самарцев Игоря Осинькина на поле во время игры.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11' 0:2 Печенин – 31' 1:2 Марин – 73' 2:2 Марин – 90+3'
Удаления: нет / Костанца – 68'
«КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Крыльев Советов» Костанцы. Серьёзное нарушение правил на 68-й минуте матча. Игрок приглашён за заседание КДК.
Рассмотрим выход из технической зоны тренера «Крыльев» Осинькина с выходом на поле», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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