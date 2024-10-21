В «Спартаке» заявили, что отменили стажировку Александра Мостового по своей инициативе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что красно-белые отменили стажировку бывшего футболиста Александра Мостового по своей инициативе. Ранее Мостовой и представители «Спартака» подтверждали в СМИ договорённость о стажировке. После этого Александр попал в больницу.

«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС ещё в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

За время профессиональной карьеры футболиста Мостовой успел поиграть за «Спартак», «Сельту» и другие европейские клубы.