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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» Мх в матче с ЦСКА

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» Мх в матче с ЦСКА
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение болельщиков махачкалинского «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«В матче «Динамо» Махачкала — ЦСКА болельщики хозяев бросали на поле предметы», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» состоялся в субботу, 19 октября. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.

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