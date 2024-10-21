КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» Мх в матче с ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение болельщиков махачкалинского «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«В матче «Динамо» Махачкала — ЦСКА болельщики хозяев бросали на поле предметы», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» состоялся в субботу, 19 октября. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.