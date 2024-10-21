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В Мадагаскаре высказались об уровне российского футбола

В Мадагаскаре высказались об уровне российского футбола
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Брассилив Дэвид Разананцоа, директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара, высказался об уровне российского футбола на фоне возможного товарищеского матча.

«Ранее я очень активно следил за игрой российских команд. Считаю, что у вас были поистине великие и талантливые игроки с репутацией международного уровня. Все знали, кто такие российские футболисты. Я следил за чемпионатом 1984, 1994 годов. Сейчас в России футбол на очень высоком уровне.

Знаю «Спартак» из Москвы. Но это было очень давно, когда я смотрел их матчи. Сейчас в России молодые футбольные команды, но клубам нужно больше международных соревнований, чтобы раскрыть их потенциал», — сказал Разананцоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Представители иностранных министерств спорта в воскресенье, 20 октября, в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами города Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

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