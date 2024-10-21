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Юристы дали окончательный ответ, сможет ли Дуглас Сантос играть за сборную России

Юристы дали окончательный ответ, сможет ли Дуглас Сантос играть за сборную России
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Юридическое агентство SILA International Lawyers, партнёром которой является Михаил Прокопец, дало комментарий по возможности капитана «Зенита» Дугласа Сантоса выступать за сборную России в случае получения паспорта РФ. Ранее Прокопец заявлял, что Сантосу закрыт путь в национальную команду даже в случае получения гражданства. Но, по обновлённой информации, бразилец всё-таки сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ.

«К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность.

Дело в том, что, согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются. Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства.

Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России. Приносим свои извинения за неточность в первоначальном комментарии», — сказано в соцсетях юридического агентства.

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