Юристы дали окончательный ответ, сможет ли Дуглас Сантос играть за сборную России

Юридическое агентство SILA International Lawyers, партнёром которой является Михаил Прокопец, дало комментарий по возможности капитана «Зенита» Дугласа Сантоса выступать за сборную России в случае получения паспорта РФ. Ранее Прокопец заявлял, что Сантосу закрыт путь в национальную команду даже в случае получения гражданства. Но, по обновлённой информации, бразилец всё-таки сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ.

«К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность.

Дело в том, что, согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются. Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства.

Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России. Приносим свои извинения за неточность в первоначальном комментарии», — сказано в соцсетях юридического агентства.