Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Баварии» Павлович перенёс операцию после перелома ключицы

Игрок «Баварии» Павлович перенёс операцию после перелома ключицы
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович перенёс операцию после перелома ключицы, полученного в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом». Встреча завершилась разгромной победой команды из Мюнхена — 4:0.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 57'     2:0 Кейн – 60'     3:0 Кейн – 80'     4:0 Коман – 89'    

«Спасибо за ваши добрые сообщения. Операция прошла хорошо. Теперь я сделаю всё, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Вернусь более сильным», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Павлович больше не сыграет за «Баварию» в 2024 году из-за травмы — Sky Sport Germany
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android