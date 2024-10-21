Игрок «Баварии» Павлович перенёс операцию после перелома ключицы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович перенёс операцию после перелома ключицы, полученного в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом». Встреча завершилась разгромной победой команды из Мюнхена — 4:0.
«Спасибо за ваши добрые сообщения. Операция прошла хорошо. Теперь я сделаю всё, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Вернусь более сильным», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Павлович принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
- 21 октября 2024
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