Игрок «Баварии» Павлович перенёс операцию после перелома ключицы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович перенёс операцию после перелома ключицы, полученного в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом». Встреча завершилась разгромной победой команды из Мюнхена — 4:0.

«Спасибо за ваши добрые сообщения. Операция прошла хорошо. Теперь я сделаю всё, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Вернусь более сильным», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.