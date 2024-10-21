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Стала известна заявка женской сборной России на учебно-тренировочный сбор в октябре

Стала известна заявка женской сборной России на учебно-тренировочный сбор в октябре
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РФС объявил заявку женской сборной России на учебно-тренировочный сбор, который продлится в Турции с 21 по 30 октября.

Вратари: Татьяна Щербак («Локомотив»), Виолетта Исайкина («Чертаново»), Наталья Силина («Краснодар»);

Защитницы: Алсу Абдуллина («Локомотив»), Вероника Куропаткина («Зенит»), Ксения Джиникашвили («Чертаново»), Юлия Плешкова (ЦСКА), Наталья Морозова («Спартак»), Валентина Смирнова («Краснодар»);

Полузащитницы: Виктория Козлова, Ксения Долгова, Полина Юкляева, Азалия Зальмиева (все – «Локомотив»), Елизавета Семёнова, Дарина Ишмухаметова (обе – «Зенит»), Алина Шкалова («Чертаново»), Татьяна Петрова, Диана Кишмахова (обе ЦСКА), Марина Фёдорова («Спартак»), Медея Жаркова («Краснодар»), Кристина Комиссарова («Динамо»);

Нападающие: Наталья Машина («Спартак»), Елена Шестернёва («Динамо»), Валерия Бизенкова («Локомотив»).

Напомним, 26 октября россиянки сыграют с Кенией, а 29-го числа встретятся со сборной Гаити. С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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