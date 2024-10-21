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Индзаги: Лаутаро входит в пятёрку сильнейших игроков мира, он заслуживает «Золотой мяч»

Индзаги: Лаутаро входит в пятёрку сильнейших игроков мира, он заслуживает «Золотой мяч»
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что форвард сборной Аргентины и «нерадзурри» Лаутаро Мартинес заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».

«Чтобы выиграть его, он должен продолжать делать то, что он делал с «Интером» и своей национальной командой. Я считаю, что он входит в пятёрку сильнейших игроков мира. Он заслуживает этого», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

В 2024 году Мартинес завоевал золотые медали чемпионата Италии в составе «Интера», попутно став лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Также в составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, где тоже выиграл бомбардирскую гонку.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре Шатле.

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