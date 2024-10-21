Игорь Шалимов высказался об игре защитника «Спартака» Абены в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал игру защитника команды «Спартак» Миенти Абены в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«Много критики по Абене, он действительно провёл неудачный матч. Но качество есть — он быстрый. С Кордобой ему, конечно, пришлось очень тяжело, но суринамец немного неправильно сыграл — он постоянно подпирал Кордобу в этих единоборствах, был подпоркой, и тот в итоге мог неожиданно разворачиваться», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре Абены, объяснив его ошибки игрой против «лучшего нападающего РПЛ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке.