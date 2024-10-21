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Старридж оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ в сезоне-2024/2025

Старридж оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ в сезоне-2024/2025
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Бывший английский нападающий, а ныне футбольный эксперт Дэниел Старридж оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ по итогам нынешнего сезона.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

«Сейчас мне трудно представить, что «Ливерпуль» собьётся с пути. Я выберу «Ливерпуль» (из числа команд, которые могут выиграть АПЛ. — Прим. «Чемпионата»), потому что они играют в великолепный футбол», — приводит слова Старриджа британское онлайн-издание Daily Mail.

Турнирная таблица АПЛ

Напомним, накануне, 20 октября, «Ливерпуль» играл с «Челси» в матче 8-го тура АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Матч начался в 18:30 мск. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. По итогам восьми туров «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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