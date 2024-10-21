Нахушев: «Спартак» вряд ли навяжет борьбу первой четвёрке, если не произойдёт чудо

Бывший российский футболист Руслан Нахушев считает, что московский «Спартак» выступает ниже своих возможностей в этом сезоне.

«Матч «Спартака» и «Краснодара» посмотреть не удалось, но ощущение, что он прошёл в одну калитку. У меня было чувство, что «Краснодар» не проиграет, но не ожидал, что так уверенно выиграет. Хотелось надеяться, что «Спартак» не отпустит первую четвёрку—пятёрку и всё-таки останется в борьбе, но после поражения понятно, что вряд ли навяжет борьбу первой четвёрке, если не произойдёт чудо.

А «Краснодар» доказывает, что они главные претенденты на чемпионство наравне с «Зенитом» и «Локомотивом». Осечка «Локо» с «Химками» ещё на руку. А что касается «Спартака», это не то, что руководителям клуба хотелось бы видеть», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.