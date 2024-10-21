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Нахушев: «Спартак» вряд ли навяжет борьбу первой четвёрке, если не произойдёт чудо

Нахушев: «Спартак» вряд ли навяжет борьбу первой четвёрке, если не произойдёт чудо
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Бывший российский футболист Руслан Нахушев считает, что московский «Спартак» выступает ниже своих возможностей в этом сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Матч «Спартака» и «Краснодара» посмотреть не удалось, но ощущение, что он прошёл в одну калитку. У меня было чувство, что «Краснодар» не проиграет, но не ожидал, что так уверенно выиграет. Хотелось надеяться, что «Спартак» не отпустит первую четвёрку—пятёрку и всё-таки останется в борьбе, но после поражения понятно, что вряд ли навяжет борьбу первой четвёрке, если не произойдёт чудо.

Турнирная таблица РПЛ

А «Краснодар» доказывает, что они главные претенденты на чемпионство наравне с «Зенитом» и «Локомотивом». Осечка «Локо» с «Химками» ещё на руку. А что касается «Спартака», это не то, что руководителям клуба хотелось бы видеть», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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