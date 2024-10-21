«Он на электрокаре ездит?» Жирков отреагировал на слова Латышонка о жизни на 30 тысяч

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков отреагировал на слова голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка, что ему для жизни хватает 30 тысяч рублей в месяц.

«30 тысяч? У меня только за школу в 10 раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Всё дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Ранее вратарь сине-бело-голубых рассказывал, что эта сумма без учёта аренды квартиры. Он отметил, что мог бы питаться на базе, а других больших статей расхода не имеет.

Напомним, Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. За петербуржцев он успел провести 13 матчей, пропустил шесть голов и девять раз сыграл «на ноль».