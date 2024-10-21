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Алан Дзагоев подтвердил, что пройдёт обучение для получения тренерской лицензии УЕФА

Алан Дзагоев подтвердил, что пройдёт обучение для получения тренерской лицензии УЕФА
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев подтвердил, что пройдёт обучение для получения тренерской лицензии УЕФА.

«Правда, что я пройду обучение для получения тренерской лицензии УЕФА. Я сразу сказал, что у меня есть дальнейшие планы тренировать», — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «РИА Новости Спорт» сообщало, что экс-хавбек ЦСКА и сборной России по футболу Дзагоев в декабре начнёт обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) для получения тренерской лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Напомним, Алан большую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах. По окончании карьеры Алан стал селекционером.

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