Зинин: у «Родины» есть все ресурсы, чтобы быть в борьбе за выход в РПЛ

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин считает, что московская команда может побороться за выход в РПЛ по итогам этого сезона.

«Можно ли с нашим составом решать серьёзные задачи? Конечно, можно. Есть ли команды, которые вкладывают куда большие финансы, имеют большие ресурсы и ставят более амбициозные задачи? Тоже да. Поэтому скажу так: у нас есть все ресурсы, чтобы быть в борьбе за выход в РПЛ», — приводит слова Зинина Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 19 очков по результатам 15 игр. В следующем матче в рамках внутреннего первенства «Родина» сыграет с московским «Торпедо» на домашней арене. Игра состоится 26 октября, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:00 по московскому времени.