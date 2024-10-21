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Каррагер: «Челси» нужен новый вратарь, если они желают вернуться туда, где хотят быть

Каррагер: «Челси» нужен новый вратарь, если они желают вернуться туда, где хотят быть
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал действия голкипера «Челси» в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

«Это ужасно с точки зрения «Челси». Вратарь очень плох. Это было неудачное касание Кёртиса Джонса, и это было плохо со стороны вратаря Роберта Санчеса. Санчес должен был выйти и отобрать мяч. Джонс должен быть в ужасе от того, что вратарь направляется к нему. «Челси» нужен новый вратарь, если они желают вернуться туда, где хотят быть», — приводит слова Каррагера Goal.

После этой победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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