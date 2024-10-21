Каррагер: «Челси» нужен новый вратарь, если они желают вернуться туда, где хотят быть

Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал действия голкипера «Челси» в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2).

«Это ужасно с точки зрения «Челси». Вратарь очень плох. Это было неудачное касание Кёртиса Джонса, и это было плохо со стороны вратаря Роберта Санчеса. Санчес должен был выйти и отобрать мяч. Джонс должен быть в ужасе от того, что вратарь направляется к нему. «Челси» нужен новый вратарь, если они желают вернуться туда, где хотят быть», — приводит слова Каррагера Goal.

После этой победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.