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Нахушев: Галицкий оказался прав, вернув Мусаева в «Краснодар»

Нахушев: Галицкий оказался прав, вернув Мусаева в «Краснодар»
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Бывший российский футболист Руслан Нахушев высказался о результатах «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева. Напомним, команда идёт на первом месте в РПЛ.

«На данном этапе оказывается, что Галицкий был прав, вернув в «Краснодар» Мусаева. Но в прошлом году, когда он доводил команду до конца сезона, чудом не стали чемпионом по своей вине. «Зенит» делал подарки, но этим не воспользовались. Но уже тогда проглядывалось, что с приходом Мусаева команда будет выглядеть лучше и по игре, и результатам. Он родной человек для «Краснодара», проделал весь путь до первой команды. Мне всегда нравилась игра, которую он ставит. Единственное, накануне его увольнения результаты были не очень», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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