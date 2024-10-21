Нахушев: руководство и болельщики «Краснодара» заслуживают чемпионский титул

Бывший российский футболист Руслан Нахушев высказался о возможной победе «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, команда идёт на первом месте в чемпионате.

«У «Краснодара» подобрались хорошие исполнители, а идеи Мусаева по атакующему футболу должны принести тот результат и картинку, которых от него хотят. Но фаворит в чемпионской гонке «Зенит» по всем параметрам. У них есть чемпионский дух. «Краснодар» чемпионом ещё не был, может быть, в прошлом сезоне это сказалось. Ещё Валерий Газзаев говорил, что чемпионский дух нельзя воспитать, можно только говорить, но пока ты не стал чемпионом несколько раз, его не будет. А у «Зенита» есть игроки, административный ресурс — поддержка половины страны. Мы из года в год говорим, что они фавориты, но хочется, чтобы было так же, как и в прошлом году, когда неизвестно, кто станет чемпионом, до последнего тура.

За «Краснодар» сейчас можно только порадоваться. Уже хочется, чтобы они стали чемпионом, всё для этого есть. Душу и деньги вкладывают, стадион прекрасный, город футбольный. Руководители и болельщики клуба заслуживают чемпионский титул», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.