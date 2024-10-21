Красножан оценил уровень соперников женской сборной России в октябрьских матчах

Главный тренер женской национальной команды России Юрий Красножан высказался о предстоящих товарищеских матчах с Кенией и Гаити.

«Гаити – участник чемпионата мира — 2023, неплохо проявивший себя на турнире. Гаитянки достойно смотрелись со сборными Англии, Китая и Дании, был потенциал на выход из группы, но не реализовали свои моменты. Что касается сборной Кении, то о ней информации меньше. Команду возглавляет Бельдин Одемба, которая получила в Кении титул «Тренер года». Кенийки могли пробиться в финальный раунд турнира «Африканский кубок наций», но им немного не хватило», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

Учебно-тренировочный сбор женская сборная РОссии проведёт в Турции с 21 по 30 октября. 26-го числа россиянки встретятся со сборной Кении, а 29 октября – с Гаити. Отметим, что летом подопечные Красножана провели два товарищеских матча со сборной КНДР. Первая игра завершилась победой россиянок со счётом 3:0, вторая — вничью 0:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.