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Экс-генсекретарь ФИФА Вальке рассказал, какой стадион в России его впечатлил

Экс-генсекретарь ФИФА Вальке рассказал, какой стадион в России его впечатлил
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Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке рассказал, какой стадион в России его впечатлил. Он выделил главную арену страны — «Лужники». По его словам, это стадион с большой историей.

«Больше всего меня впечатлили «Лужники»! Есть две категории стадионов, которые поражают. Первая — уникальный дизайн. Вторая — стадионы, у которых есть собственная история. «Лужники» являются стадионом с историей. Я был во многих странах, где есть такие локации, которые отражают, что происходило в стране на протяжении многих лет», — сказал Жером Вальке в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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