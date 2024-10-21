Сычёв объяснил юным спортсменам разницу между медийным и профессиональным футболом

Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и французского «Марселя» Дмитрий Сычёв обратился к юным спортсменам и призвал их понимать разницу между профессиональным и медийным футболом.

«Ребят, как понимаю, все вы увлекаетесь медиафутболом. Это всё хорошо, но лучше бы вы так говорили про «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. А как только упомянули медиафутбол, у вас столько эмоций появилось, вы оживились! Вы должны понимать, что есть медийный и профессиональный футбол, и для профессионального футбола вам нужно очень много работать и тренироваться», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Дмитрию Сычёву 40 лет. Наибольшую известность он приобрёл, выступая за московский «Локомотив». При этом Дмитрий является выпускником академии тамбовского «Спартака». В составе железнодорожников нападающий становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также Сычёв выступал за минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и армянский «Пюник». Профессиональную карьеру игрока Дмитрий завершил в 2019 году.