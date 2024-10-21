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«Настоящий плакса». Экс-игрок «Реала» Снейдер высказался о Серхио Бускетсе

«Настоящий плакса». Экс-игрок «Реала» Снейдер высказался о Серхио Бускетсе
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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался об экс-полузащитнике «Барселоны» Серхио Бускетсе, выступающем за американский «Интер Майами».

«Бускетс был крайне раздражающим игроком. Он всегда бил по ногам другим, но никогда не мог принять удар сам. Как только он получал хоть один удар, то начинал плакать. Настоящий плакса. Я буквально дрался с ним в каждой игре. В какой-то момент я сказал ему: «Увидимся летом на Ибице, тогда мы снова поговорим». Неприятный парень, против которого трудно играть», — приводит слова Снейдера Barca Universal со ссылкой Ziggo Sport.

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