Александр Мостовой: в руководстве «Спартака» есть люди, которые не знают футбольных манер

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение руководства «Спартака» не брать его на стажировку в клуб.

«Я знал об отказе, ещё когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Станкович, а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку.

Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству «Спартака», где на протяжении многих лет есть не футбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.