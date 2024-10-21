Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура Пути РПЛ Кубка России

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

22 октября (вторник)

«Факел» – «Зенит»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артём Перов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Александр Машлякевич; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв, AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Сергей Каруненко, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов, AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.

23 октября (среда)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Вера Опейкина; помощники судьи – Денис Петров, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Сергей Цыганок, AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Филипкин; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR– Кирилл Левников, AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Акрон» – «Рубин»: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Руслан Шекемов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Василий Казарцев, AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Буланов, AVAR – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

24 октября (четверг)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Ян Бобровский; помощники судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Маликов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Роман Сафьян, AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Олег Соколов.